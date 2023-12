Golden Boy 2023 : Jude Bellingham sacré devant Musiala et Lamine Yamal Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2023 à 00:03 | | 0 commentaire(s)|

En octobre dernier, le milieu terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, s'est distingué en remportant le trophée Kopa à la cérémonie du Ballon d'Or européen . Ce lundi, l’international anglais a ajouté une autre distinction à son palmarès en soulevant le trophée du Golden Boy 2023 à Turin. À l’issue des votes, Bellingham a brillé sans équivoque, accumulant 485 points sur 500 possibles, soit 97% des voix, démontrant ainsi son large soutien auprès des 50 journalistes votants lors de cet événement organisé par le média italien TuttoSport. Il devance le prodige Barcelonais, Lamine Yamal 3eme avec 92 points et Jamal Musiala 2eme avec un total de 285 points. Cette nouvelle récompense souligne la précocité et l'immense talent du milieu du Real Madrid qui réalise un début de saison exceptionnel en Liga Espagnole.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Golden-Boy-2023-Jude-Bel...

