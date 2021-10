Golf Sud- Complot présumé contre la ministre de la Jeunesse : Des responsables de la coalition tirent sur Aliou Sall et Lat Diop Néné Fatoumata Tall, ministre de la jeunesse, par ailleurs candidate à la mairie de Golf Sud, a été investie par les jeunes de la localité, les sages ainsi que les cadres de l’Apr du département de Guédiawaye. . Mais lors des discours, le sieur Dame Seck, responsable politique, a décrié le comportement de certains proches du maire Aliou Sall et de Lat Diop, qui chercheraient à déstabiliser Néné Fatoumata Tall au niveau du département.

«Nous n’allons pas nous laisser faire. Qu’on le veuille ou non, Néné Fatoumata Tall est la personne que nous, les populations de Golf Sud, avons décidé de confier les destinées de notre commune», a laissé entendre Dame Seck.



Des propos approuvés par toute l’assistance ainsi que les différents orateurs qui ont condamné le comportement du maire Aliou Sall et de Lat Diop contre Néné Fatoumata Tall.



Qui déclare, à son tour : «Je veux participer à rendre meilleure cette belle cité bercée par les effluves de l’Océan atlantique. Je mettrai l’accent sur la santé, l’éducation et la formation. Les femmes souhaitent du matériel échographique, les malades ont besoin d’ambulances surtout dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Donc, notre budget municipal donnera une part significative à la santé maternelle et infanto juvénile. Mon équipe et moi ambitionnons de rehausser le plateau technique médical», a laissé entendre Mme Tall.

