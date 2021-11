Golf Sud Guédiawaye: Les anciens locaux de la police seront érigés en cantonnement du Gmi Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome annonce que l’ancien commissariat de police de Golf Sud sera un cantonnement pour le Groupement mobile d’intervention (Gmi) afin de renforcer la sécurité dans la zone. Une décision tant attendue des populations dans cette localité.

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

«Votre localité est exposée à divers types de délinquances. C’est la raison pour laquelle, j’ai le plaisir d’annoncer que très prochainement, il sera édifié dans les anciens locaux du commissariat, un cantonnement du Groupement mobile d’intervention. (Gmi)», a promis le patron de la place Washington.



Antoine Félix Diome invite les populations locales à un esprit de collaboration avec les forces de défense et de sécurité qui n’ont pour mission que la protection des populations et de leurs biens.



«Chère population de Golf Sud, les forces de sécurité sont à votre service. Elles savent également pouvoir compter sur votre collaboration en vue de garantir quiétude et tranquillité des populations. Pour cela, des rapports de confiance et de respect mutuel seront déterminants pour céder un partenariat efficace susceptible d’endiguer les phénomènes criminels. J’en appelle tout le monde pour jouer leur partition et cultiver un esprit de collaboration avec le personnel du commissariat de Golf Sud», a-t-il appelé.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos