Google Chrome avait récupéré l'adresse de son grand-père mort depuis plusieurs mois et un tas d'informations Les géants du Web sont dans la tourmente depuis quelques mois à cause de l'enregistrement des données personnelles des utilisateurs ainsi que l'écoute des fichiers audio capturés par les assistants vocaux. Aujourd'hui, Google vient de fauter une nouvelle fois puisqu'un utilisateur s'est rendu compte que son navigateur Web, Chrome, avait récolté l'adresse de son grand-père décédé il y a plusieurs mois et qui n'avait jamais utilisé Internet.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Septembre 2019 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|

CHROME, UN MOUCHARD



Cette histoire est arrivée au designer Joe Toscano. Celui-ci fait très attention à ses données personnelles en ne laissant aucune trace sur le Web et en désactivant systématiquement la sauvegarde automatique de ses données, mais il s'est tout de même fait avoir par Google Chrome. En effet, ce dernier s'est aperçu que son navigateur Web avait des informations sur ses grands-parents comme leur nom de famille complet, leurs initiales et même leur adresse. Le plus étrange est que son grand-père est décédé depuis plusieurs mois.

D'après lui, il s'agirait d'une intelligence artificielle utilisée par Google qui permet de glaner des informations et d'effectuer des regroupements, sauf que là, l'IA a inséré des informations qu'elle n'avait pas en sa possession puisque le designer et son grand-père ne portent même pas le même nom de famille. Une nouvelle affaire qui va faire certainement des vagues. Quelle sera la réponse de Google ? Affaire à suivre

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos