Google Maps vous alerte désormais si votre taxi vous arnaque... ou vous enlève

L'application Google Maps intègre une nouvelle fonctionnalité étonnante. Il s'agit d'une alerte pour prévenir l'utilisateur que le trajet emprunté par son taxi (ou autre véhicule) s'est éloigné de l'itinéraire logique. Ainsi, le service de Google entend assurer la sécurité de ses utilisateurs, mais aussi les protéger contre les chauffeurs de taxi malhonnêtes.



Cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps, qui suit l'intégration d'un compteur de vitesse, n'est pour l'instant disponible qu'en Inde.



Google Maps vous permet de « Rester en sécurité »...



Les indications routières sont le cœur de Google Maps, sa fonction la plus vitale et utile. Et la firme de Montain View n'a de cesse d'apporter du contenu à son application pour rendre son service toujours plus efficace. Parfois, ces « innovations » arrivent sur le tard.



C'est le cas, par exemple, du compteur de vitesse récemment ajouté. Réclamée depuis des années par les utilisateurs, cette fonctionnalité permet simplement d'afficher la vitesse du véhicule et d'avertir les conducteurs lorsqu'ils dépassent la limite de vitesse autorisée.



Toutefois, la toute nouvelle fonctionnalité de Google Maps est une surprise : il s'agit de permettre aux utilisateurs de « rester en sécurité » lorsqu'ils prennent un taxi, notamment s'ils se rendent dans un endroit inconnu en ville. En effet, cette fonction de l'application GPS alerte l'utilisateur chaque fois que son taxi s'éloigne de plus de 500 mètres du trajet « logique » pour arriver à destination.



...Et de ne pas vous faire arnaquer



Une distance qui devrait permettre de laisser la place aux préférences de conduite, aux déviations ou encore à l'évitement des bouchons. Ainsi, Google Maps souhaite assurer la sécurité de ses utilisateurs, mais aussi leur permettre d'éviter de se faire arnaquer par leur chauffeur de taxi !



Très facile d'accès, la fonctionnalité est disponible dans la recherche d'itinéraire. Il suffit d'appuyer sur l'option « rester en sécurité » avant de lancer la navigation, pour contrôler le trajet emprunté par son chauffeur.





