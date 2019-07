Google augmente les récompenses de ses bug bounty concernant la sécurité de Chrome

Chaque année, Google reverse d'importantes sommes d'argent aux chercheurs qui découvrent des failles de sécurité. Récemment, le montant des primes accordées a été augmenté.



Le système de récompense de Google existe depuis 2010 et a déjà recueilli plus de 8 500 rapports.



5 millions de dollars ont été déboursés par Google



Depuis que le système est à la disposition des chercheurs, plus de 8 500 rapports ont vu le jour et le géant américain a déjà déboursé plus de 5 millions de dollars pour son programme de bug bounty.



Google a revu les récompenses à la hausse : le montant maximum suite à un rapport passe ainsi de 15 000 à 30 000 $, tandis que la récompense moyenne passe de 5 000 à 15 000 $.