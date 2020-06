Gora Ndiaye disparu depuis deux jours : sa famille désorientée, proche du désarroi La famille Ndiaye, des Parcelles Assainies, depuis deux jours vit dans un désarroi indescriptible. Leur fils, neveu Gora Ndiaye, un garçon âgé de 11 ans est porté disparu, juste après s’être séparé de ses amis de la même tranche âge.

C’était il y a deux jours, aux environs de 19 heures. Malgré de multiples recherches et demandes au niveau du voisinage, aucun signe rassurant n’est parvenu à la famille qui habite à l’Unité 22 des parcelles Assainies.

Or cette période de pandémie a même noyé certaines vilenies, comme les vols d’enfants et autres actes ignobles, ce qui ne rassure pas ses proches.

Bien portant, l’enfant jouit de toutes ses facultés, c’est pourquoi Leral.net s’associe à leur cri du cœur.

Merci de contacter ses proches à ces numéros de téléphone ou de partager l'info:

77 481 84 56 ou 77 568 50 07



