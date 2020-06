Gorée - Dites maintenant la Place de liberté et de la grande dignité! La mairie de Gorée a adopté à l'unanimité le changement de nom de la place de l'Europe qui devient ainsi la Place de la liberté et de la dignité humaine.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juin 2020 à 19:07 | | 0 commentaire(s)|

Cette décision a été prise lors du conseil municipal tenu ce samedi 27 Juin. Elle intervient dans un contexte marqué par une vague de solidarité envers Georges Floyd assassiné aux USA, pour dénoncer les violences raciales.



