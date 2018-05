Gorée : Les filets de pêche bloquent la traversée des chaloupes.

Depuis plusieurs jours, les deux chaloupes de la Liaison Maritime Dakar-Gorée sont soumises à des problèmes de sécurité récurrents du fait de la présence de filets de pêche sur le plan d’eau du Port et aux alentours de Gorée, sur le trajet des chaloupes assurant la traversée.



Cet état de fait dangereux et inacceptable a obligé récemment la chaloupe «Coumba Castel » à effectuer en urgence des manœuvres difficiles au niveau de la bouée Tacoma pour ne pas les accrocher, perturbant conséquemment les horaires pour la traversée.





Ces pratiques de pêche illicites dans le plan d’eau du port ont occasionné aussi l’immobilisation de la chaloupe, « Coumba Lamb » au quai de Gorée pour les mêmes raisons. C’est finalement grâce à l’intervention des plongeurs que l’itinéraire a été parfaitement dégagé pour rendre la voie navigable.



Malgré les mises en garde des autorités, notamment celles du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime, des forces de sécurité et des acteurs de la pêche de la région de Dakar (Yoff, Hann, Yarakh), des pêcheurs inconséquents continuent d’étaler, illégalement leurs filets de pêche aux alentours de l’Ile et sur la voie empruntée par les chaloupes et même les navires de commerce séjournant au port de Dakar.



Mettant en avant les conséquences graves que de telles pratiques ont sur la compétitivité du port, la sécurité des navires et celle des pêcheurs, la Liaison Maritime Dakar-Gorée tire sur la sonnette d’alarme et invite les autorités et les populations de ces dites localités à prendre leurs responsabilités avant que l’irréparable ne se produise.



Elle invite les forces de sécurité à continuer à veiller à l’application rigoureuse des lois et règlements en vigueur pour dissuader les fautifs.



L’Administrateur

de la Liaison Maritime Dakar –Gorée