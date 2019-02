Gossas au cœur de l'émergence

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 21:21 | | 0 commentaire(s)|

Dans le secteur de l’Agriculture, les réalisations ont donné une grande satisfaction aux populations :

78 équipements agricoles distribués ;

Construction d’une ferme avicole à Kothiaw.

Construction de 20 bassins dans le périmètre irrigué de Balol Elimane à hauteur de 100.000.000 FCFA dans la commune de Colobane par le P2RS.

Amélioration des infrastructures pastorales avec la construction de marché à bétail à Mbar par le P2RSS d’une valeur de 68.932.880 FCFA.

Subvention en engrais

Subvention en semences (arachides)

Subvention en matériel agricole léger (385 semoirs, 12 houes Sine, 79 houes occidentales, 10 charrues UCF)

Subvention en matériel agricole lourd (2 tracteurs)



Gossas se modernise aussi avec les secteurs publics à niveau : un poste de douanes, une caserne des sapeurs-pompiers, le PISA (Pole informatiques et services associés) qui sont des centres construits par Agetip dans plusieurs capitales départementales comme Tivaouane, Gossas... en faveur de la jeunesse pour un montant de 100 millions cfa, en construction avancée, une agence SENELEC qui aura beaucoup facilité la vie des gossassois, obligés jadis de rendre à Diourbel ou à Kaolack pour payer leurs factures. Etc.



Gossas, change de visage aussi avec les 7 km de routes bitumées de Promovilles.

La seule commune enclavée du département, Patar-Lia a été connectée à Gossas la capitale départementale, par une route goudronnée toute neuve de 7 kms non encore inaugurée.



Gossas a aussi bénéficié en matière hydraulique de la construction de château d’eau dans les villages de Médina Mbaba et de Gayna-Mbar dans la commune de Colobane par le PUDC d’une valeur de 492.560.054 FCFA.



Concernant l’éducation, à l’instar de Nioro, Gossas a étrenné un nouveau Centre de Formation Professionnelle d’un montant de 1.200.000.000 FCF et la construction du lycée moderne de Gossas;



Entreprenariat et Protection sociale

Le financement du PDIF pour des activités génératrices de revenu d’une valeur de 7.175.000 FCA dans la commune de Ouadiour;

Financement des femmes du département à hauteur de 120 millions de FCFA par la DER;

1081 Bourses familiales dans la commune de Mbar;

Équipements de transformation : 7 villages équipés dans la commune de Mbar.



Habitat et urbanisme

La réhabilitation hôtel de ville de OUADIOUR à hauteur de 8.000.000 FCFA.



SPORT :

Pour promouvoir le renouveau sportif dans le département autour du Gossas athletic Club dont le président est le PM, les travaux d’un nouveau stade sont engagés avec une nouvelle tribune, une pelouse synthétique et un bon éclairage.



Le renouveau de Gossas sera renforcé avec le PACASEN ; Dioffior, Fatick, Foundiougne, Passy, Sokone et Gossas étant les 6 communes retenues par le programme au niveau de la région de Fatick.



Aujourd’hui, la ville présente incontestablement un meilleur visage.



Avec tous les projets et programmes engagés dans le Département, Gossas sera transformé dans les années à venir et les conditions de vie des populations seront davantage améliorées

Aujourd’hui, la ville présente un meilleur visage. Avec tous les projets et programmes engagés dans le Département, Gossas sera transformé dans les années à venir et les conditions de vie des populations seront davantage améliorées.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos