Goudiry: Il tue le berger qu’il soupçonnait de courtiser sa femme et le jette dans un puits

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Février 2018

Soupçonnant sa femme d’écart, l’orpailleur Amadou Ba a opté pour la radicalité. Il a tout simplement assassiné l’amant de sa femme. Aidé d’un ami, il a attendu que le jeune berger revienne d’un voyage, pour le prendre en partie dans la forêt. L’ayant battu à mort, ils ont jeté son corps dans un puits.



Le drame a eu lieu dans la nuit du 17 au dimanche 18 février au village de Konaye, dans la commune de Komoti, département de Goudiry. L’orpailleur, Amadou Ba, âgé de 25 ans parti dans la zone aurifères de Mamakhono a Kedougou, avait laissé sa femme Bineta Ba, au village. Mais, durant son absence, Mamadou Saliou Ba, un berger l’aurait courtisée. Informé à son retour desdites relations coupables, Amadou Ba est, samedi dernier allé nuitamment dans la forêt du village, pour y attendre le berger. En effet Mamadou Saliou Ba qui devait rendre visite à un ami dans un autre village, rentrant tranquillement, ne se doutant de rien. Il tombera dans l’embuscade tendue par l’orpailleur. Accompagné de Souleymane Saliou Ba, lui assenant plusieurs coups de crosse d’un fusil de chasse.



Aidé de Souleymane Ba, Amadou s’est acharné sur Mamadou Saliou qui est parvenu à s’enfuir, avant de s’affaler à terre. Déterminé à laver son affront, Amadou l’a poursuivi, le rouant de coups jusqu’à ce que mort s’en suive. Leur forfait accompli, Amadou et Souleymane jettent le corps sans vie du berger au fond d’un puits.



Le lendemain dimanche, les parents de la victime ayant constaté l’absence de Mamadou Saliou ont entrepris des recherches jusqu’à la forêt pour le retrouver. En cours de route ils ont été intrigué par les traces de sang qu’ils ont suivies jusqu’aux abords du puits au fond duquel ils verront un corps sans vie. Horrifiés, ils courent en informer les hommes de Benoit Diouf, le commandant de la Brigade, dont les éléments en compagnie des soldats du feu, se sont transportés sur les lieux de la découverte macabre. Les Sapeurs-pompiers ont beaucoup peiné pour repêcher le corps de Mamadou Saliou Ba. Apres l’enquête, Amadou Ba, Souleymane Ba et le propriétaire de l’arme Samba Djiby Ba, seront arrêtés. Ce dernier déclare que Amadou Ba lui avait emprunté son arme pour une partie de chasse. Ils seront déférés aujourd’hui mardi 27 février, au parquet de Tambacounda.



L'Observateur

