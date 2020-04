Goudiry, une bombe à fragmentation

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Avril 2020

Goudiry devient un cas préoccupant. Le « cas zéro » a contaminé au moins cinq personnes. Parmi les 15 cas testés positifs hier, les 5 sont de Goudiry, des membres de la famille et des contacts du chef religieux. Ils devraient tous être acheminés à l’hôpital régional de Tamba (dans un état de dénuement total) où un centre de suivi est dressé. Plus de 300 autres personnes sont confinées dans la zone avec de sérieux risques d’autant plus que dix jours auparavant, I Kane avait perdu sa mère. Chef religieux respecté, cela va sans dire que beaucoup de personnes lui ont présenté leurs condoléances. Le risque de propagation est réel dans cette zone où les populations n’ont pas encore pris conscience du danger. Au-delà du péril sanitaire, il y a aussi le péril humain qui inquiète. Zone d’immigration par essence, Goudiry souffre de la crise mondiale, puisque ses fils confinés à l’étranger ne peuvent plus envoyer de l’argent pour nourrir les familles. Le député président du conseil départemental est ainsi assailli de demandes. Djimo Souaré ne sait plus où de donner de la tête. Heureusement du reste qu’il y a un programme de distribution de vivres. Pourvu que cela se fasse dans les règles de l’art au bénéfice des populations.

