Goudomp: Convaincu de sa réélection, le Maire Malang Vieux Cissé appelle ses militants au calme Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Octobre 2021 à 18:19

A Goudomp, les candidats ont déjà lancé les hostilités en attendant la campagne électorale pour les Territoires de janvier 2022. Et ces joutes seront âprement disputées. L'actuel Maire, Malang Vieux Cissé, candidat à sa propre succession, a tenu samedi un meeting au terrain du quartier Cité de Goudomp. Accueilli par ses militants, responsables politiques et sympathisants, Malang Vieux Cissé alias « Obama », a exprimé toute sa joie de l'accueil chaleureux que lui ont réservé ses militants. Ceux- ci, pancartes en mains, tee-shirts à son effigie, ont manifesté tout leur soutien à leur leader, qui estime que le combat est déjà gagné d'avance. Remerciant vivement les femmes de Goudomp, il a soutenu que leurs doléances seront réalisées après les élections. Sans oublier les jeunes à qui il compte apporter plus de soutien. Conscient de la tension électorale qui s'est déjà installée dans la zone, il appelle ses militants au calme et les invite à la sérénité. « Nous sommes sûrs de notre victoire au soir du 23 janvier 2022. Je demande à tous mes militants d'éviter toute violence et ne pas répondre à la provocation. Nous irons tranquillement aux élections et les remporterons », a-t-il dit, sous les ovations de militants surexcités.



Source : Source : http://lesoleil.sn/goudomp-convaincu-de-sa-reelect...

