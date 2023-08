Goudomp: L’imam Aliou Kandé et Jean-Séraphin Mané libres

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2023 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

Après 10 jours de détention dans les geôles de Samine puis de Sédhiou, l’imam Aliou Kandé et le président du Comité de lutte contre le vol de bétail du Balantacounda sont libres depuis jeudi, après un procès tenu le même jour au Tribunal départemental de Sédhiou, chef-lieu de région. L’imam a écopé d’une peine d’emprisonnement de 2 mois avec sursis et 50 000 francs d’amende, alors que son compagnon de misère, Jean-Séraphin Mané, a bénéficié d’un non-lieu. Ils ont retrouvé les leurs le même jour, informe LeQuotidien.



Selon une source ayant assisté au procès, il est reproché au religieux du village de Manécounda, dans la commune de Simbandi Balante, d’avoir alerté puis informé du vol de ses chèvres et de la découverte d’un corps sans vie dans la brousse du village de Manécounda, non loin de la Guinée-Bissau. Une issue heureuse qui a eu le bonheur de plaire au khalife du Balantacounda. Cheikh Youssouph Diatta a remercié les autorités judiciaires pour l’ambiance bon enfant qui a prévalu lors du procès et la sentence d’apaisement prononcée. Une sentence qui, selon le religieux, va ramener la sérénité dans le Balantacounda.



Le maire de la commune de Simbandi Balante, Carbert Mané, s’est aussi réjoui de l’issue heureuse de cette affaire qui a défrayé la chronique dans le Balantacounda et échauffé les esprits pendant une semaine. Il apprécie : «Ce fut un procès équitable pendant lequel le Droit a été dit. L’administration judiciaire a fait son travail. C’est un dénouement heureux à saluer.»



A rappeler que l’imam Aliou Kandé du village de Manécounda, commune de Simbandi Balante, et Jean-Séraphin Mané, président du Comité de lutte contre le vol de bétail, ont été arrêtés le 14 août passé, suite au meurtre de 2 présumés voleurs de bétail dans le village de Manécounda. Des voleurs qui viendraient de la Guinée-Bissau voisine.



Le ministre de l’Elevage interpellé



Le maire de la commune de Simbandi Balante, Calbert Mané, dénonce les nombreux vols de bétail dont sont régulièrement victimes les éleveurs du Balantacounda. Il informe : «Le bétail du Balantacounda est décimé par des voleurs armés. Les éleveurs sont impuissants, malgré leur détermination à préserver leurs biens. Il n’y a plus assez de bœufs et de petits ruminants dans le Balantacounda. Tout est volé. Conséquences, ces animaux sont devenus chers dans cette zone.» Le leader politique a lancé un appel au ministre de l’Elevage : «Nous demandons au ministre de l’Elevage de venir s’enquérir de la situation des éleveurs de la zone. Penser à recenser ces éleveurs qui subissent des pertes et les appuyer, les indemniser. Sinon, c’est la mort programmée de l’activité. Les populations sont mécontentes, elles en ont marre d’être très souvent dépouillées de leurs animaux.»



Le maire Mané demande aux autorités étatiques d’«être à l’écoute des autorités militaires, qui font un excellent travail de sécurisation, et de l’administration déconcentrée qui fait, à son tour, beaucoup d’efforts pour baisser la tension par le dialogue et l’écoute, mais aussi en entretenant de bonnes relations avec leurs collègues de la Guinée-Bissau».

