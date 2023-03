Goudomp: Macky Sall lance la construction de la rive gauche du Pakao

Le Président de la République s’est rendu, jeudi 2 mars 2023, à Goudomp pour procéder au lancement des travaux de construction de la rive gauche du Pakao. Avec un objectif avoué : désenclaver complètement les communes qui se trouvent sur ce tronçon. De nos envoyés spéciaux à Sédhiou, Abdoulaye DIALLO, Samba DIAMANKA (textes) et Ndèye Seyni […]

Le Président de la République s’est rendu, jeudi 2 mars 2023, à Goudomp pour procéder au lancement des travaux de construction de la rive gauche du Pakao. Avec un objectif avoué : désenclaver complètement les communes qui se trouvent sur ce tronçon.

De nos envoyés spéciaux à Sédhiou, Abdoulaye DIALLO, Samba DIAMANKA (textes) et Ndèye Seyni SAMB (photos)

Goudomp qui souhaitait voir le Président Sall l’a finalement accueilli, jeudi 2 mars 2023, dans la ferveur. Les populations ont pris d’assaut le long de la route nationale. Et malgré le soleil qui faisait darder ses rayons, les militants et sympathisants n’ont nullement été émoussés par la chaleur. Ils l’ont fait savoir en brandissant des pancartes à l’effigie de leurs leaders en compagnie du Chef de l’État, Macky Sall, venu procéder au lancement des travaux de la rive gauche du Pakao. Une vieille doléance des populations. Ce tronçon va complètement désenclaver cette partie sud du pays. Il s’agit d’un moment historique pour Goudomp, mais aussi pour toute la Casamance. Élus, autorités religieuses et coutumières, partenaires du Sénégal, Ong locales, responsables politiques ont tous pris part à l’évènement. Cette rive gauche est constituée des axes routiers Sandiniéri-Karantaba-Diéring-Maka-Moyafara ; Colibantang-Kroukourounto-Saré ; Thiéval-Bantandiang-Saré Halal-Saré Yoba ; soit un total de 46 km ainsi que le tronçon Colibantang-Saré Téning, sur 9,5 km. La deuxième phase de la Boucle du Boudié se poursuit également entre Sédhiou, Bambali, Djirédji, Djibabouya et Marsassoum sur 81 km. Les autres projets concernent les tronçons Saré Alkaly-Bogal-Ndiamécouta, ainsi que l’ouvrage de franchissement de Diopcounda. Ces travaux s’inscrivent en droite ligne du Programme spécial de désenclavement (Psd) estimé à 453 milliards de FCfa sur financement de l’État du Sénégal, soutenu par le Royaume-Uni. Les travaux sont confiés à l’entreprise H. Saffiedine pour un délai de 22 mois.

Accroître la compétitivité

Le Président de la République, devant un public acquis à sa cause, a déclaré que l’aménagement de cette rive gauche va permettre de faciliter l’accès aux services et équipements sociaux (santé, éducation, etc.). Sa construction permettra, dit-il, d’améliorer l’état du réseau routier afin d’accroître la compétitivité des zones concernées. Les courants d’échanges avec les pays limitrophes seront plus importants en plus d’améliorer les conditions de trafic et de sécurité des zones traversées en même temps qu’il réduira les coûts de transport en assurant une meilleure intégration des villages situés dans les zones rurales concernées par le projet. Ce qui permettra d’offrir un meilleur cadre de vie aux populations tout en participant à la réduction de la pauvreté. Et le Chef de l’État, Macky Sall, d’indiquer que ces travaux entrent dans le souci d’assurer une plus grande disponibilité des infrastructures et un meilleur accès aux zones de production. C’est-à-dire les marchés et services essentiels de base. « Ce sont tous ces aspects qui expliquent la mise en place du Programme spécial de désenclavement en vue d’améliorer l’indice d’accessibilité en milieu rural qui reste très faible au Sénégal et qui constitue un frein à la croissance », a fait savoir le Chef de l’État.

Macky Sall a assuré que le projet va favoriser la création d’emplois et améliorer l’accessibilité et la mobilité en milieu rural, développant ainsi les potentialités économiques de la région. Mieux, il va faciliter l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé), le développement des activités économiques (agriculture, élevage, pêche, mines….

Promovilles

En réalité, le Chef de l’État a fait d’une pierre deux coups. Puisqu’il a aussi lancé les travaux de voirie dans la commune de Goudomp dans le cadre du Programme de modernisation des villes (Promovilles). « Goudomp est restée dépourvue de routes bitumées. C’est ce que j’ai voulu corriger en lançant ces travaux à la satisfaction des populations », s’est exprimé le Président de la République. Les axes qui vont du lycée jusqu’au quai de pêche, en passant par la route qui traverse Goudomp d’est en ouest (du quartier Hamdallahi à Diola Counda), ainsi que le chemin menant de l’ancienne préfecture au cimetière, et enfin la route longeant le quartier Santassou, tous seront bientôt revêtus de bitume. « Ces réalisations vont donc complètement changer le visage de la ville de Goudomp ». Les travaux prévus comprennent la réalisation de 4 axes de voirie pour un linéaire global de 5,264 km et vont mobiliser un financement estimé à 3,158 milliards de FCfa. Ils prendront également en charge le drainage des eaux pluviales avec des ouvrages adaptés. Ce projet sera progressivement élargi aux autres communes du département, répondant aussi à une très forte préoccupation des jeunes, à savoir l’emploi. « À travers ces travaux à haute intensité de main d’œuvre, des jeunes de la localité seront formés aux métiers du pavage et seront insérés », a promis Macky Sall. Il relève que le projet s’intègre au programme « Xëyu Ndaw Ñi » pour lequel le département de Goudomp va bénéficier d’un recrutement spécial supplémentaire de 100 jeunes. Dans son ambition de construire la ville avec les jeunes, le Président Sall a aussi procédé à la pose de la première pierre de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté du département de Goudomp, infrastructure d’un coût de près d’un milliard de FCfa. Un édifice moderne qui disposera de toutes les commodités et concentrera un ensemble de services adaptés aux besoins, aspirations et attentes des jeunes.

60 entreprises mobilisées, 2850 km de route en 5 ans

« Le temps de l’action continue pour la région de Sédhiou, parce que les travaux de la première phase de la Boucle du Boudié, sur l’axe Sédhiou-Kamoya-Marsassoum, y compris les pistes de désenclavement et les voiries à l’intérieur des villes de Sédhiou, Marsassoum et des autres cités sont totalement achevés », a fait savoir le Président de la République. Macky Sall a ainsi rappelé que ce Programme est un vaste chantier quinquennal, qui a déjà démarré pour réaliser 2850 km de route en milieu rural et urbain, ainsi que des ouvrages sur l’ensemble du territoire national. Le projet mobilisera, à terme, 60 entreprises nationales et générera 50.000 emplois. Le Chef de l’État n’a pas manqué de remercier le Royaume-Uni pour son soutien au Programme spécial de désenclavement à travers la United Kingdom Export Finance (Ukef). Il a annoncé, à cet effet, le projet engagé avec le pays voisin, la Guinée-Bissau, pour améliorer le corridor routier Bissau-Dakar, soutenu par la Banque africaine de développement (Bad). Il s’agit de l’aménagement de la route Farim-Tanaff-Sandiniery sur un linéaire de 49 km dont 26 km en territoire sénégalais, a informé le Chef de l’État, au grand bonheur des populations. Un projet qui comprend également 58 km de piste et 4,5 km de voirie avec éclairage public solaire à Goudomp, Tanaff et Badin. Une gare routière, 10 forages, la réhabilitation d’un poste de santé et la mise en place d’un deuxième bac à Sandiniéry sont également prévus, en attendant la construction du pont Témento dont les études sont en cours. Pour ce programme, Macky Sall veut définitivement mettre fin à la lancinante question de l’emploi des jeunes. Car, il a indiqué que le projet appuiera les associations des jeunes et des femmes pour le maraîchage, la transformation de produits agricoles et la formation avec la mise en place d’une plateforme multifonctionnelle, 4 unités de transformation de produits agricoles, 10 aires de séchage de produits agricoles et halieutiques, et 3 périmètres maraîchers.

RÉACTIONS

MALANG VIEUX CISSÉ ALIAS OBAMA, MAIRE DE GOUDOMP

« Notre commune se souviendra de votre action »

« Goudomp n’a jamais connu ça. C’est une première. Cela montre combien vous tenez à la Casamance naturelle. Les responsables politiques l’ont compris et ils le traduiront en actions. C’est avec vous que Goudomp a connu l’éclairage public, la brigade de gendarmerie, des sapeurs-pompiers. Et voilà aujourd’hui, c’est à vous, Macky Sall, que nous devons les travaux de modernisation de notre commune. Goudomp se souviendra de votre action ».

MOUSSA BOCOUM, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE GOUDOMP

« Macky Sall a prouvé qu’il est un vrai bâtisseur »

« On attendait ce jour depuis de nombreuses années. Goudomp a pendant longtemps manqué d’infrastructures. Avec la construction de la rive gauche du Pakao, plus le département, c’est toute la région de Sédhiou qui est ainsi désenclavée. Les activités économiques seront relancées. L’économie locale sera boostée. Et ce sont les jeunes, les femmes et les acteurs économiques de Goudomp, de Bounkiling, de Sédhiou, de Ziguinchor et même de la sous-région qui sont aujourd’hui soulagés avec le lancement de cette rive gauche du Pakao. Le Président Macky Sall vient de prouver qu’il est un vrai bâtisseur ».

BOUBACAR DIALLO, MAIRE DE SARÉ YOBA

« Le Gouvernement est et reste dans le temps de l’action »

« Ce jeudi 2 mars 2023 restera à jamais comme une journée historique pour le Pakao, le Balantacounda, le Brassou et le Fouladou. C’est un rêve qui devient réalité. Ces travaux étaient chaque fois annoncés, jamais réalisés. Et il était écrit que c’est vous Macky Sall qui allait les lancer. Satisfaisant ainsi une vieille doléance des populations. En réalité, plus que désenclaver Kolda et Sédhiou, le Chef de l’État montre son attachement à la belle région de Casamance. Le Gouvernement prouve également qu’il est et demeure dans le temps de l’action. Il reste maintenant à accompagner nos jeunes en leur permettant d’acquérir du matériel de production et des financements pour qu’ils puissent transformer nos Collectivités territoriales ».

La main tendue du Chef de l’Etat au Mfdc

Le Président de la République a profité de l’étape de Goudomp de sa tournée économique à Sédhiou, hier, pour lancer un appel « à la paix durable en Casamance »

Le Balantacounda a été une étape importante du séjour du Chef de l’État dans la région de Sédhiou. En effet, le Président Macky Sall a profité, hier, du lancement des travaux de construction de la rive gauche du Pakao, à Goudomp, pour lancer un appel « durable à la paix en Casamance ». Il a précisément tendu la main au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), lui demandant « d’enterrer défensivement la hache de guerre » et à s’engager résolument dans une perspective de dialogue et de paix. « Enterrez définitivement la hache de guerre et déposez les armes. Je m’engage à vous accompagner dans la réinsertion », a promis le Chef de l’État, s’adressant aux irrédentistes. « Je saisis aussi l’occasion qui m’est offerte pour magnifier l’action au quotidien de mon frère et ami, le président Umaro Sissoco Embaló, Président de la Guinée-Bissau, pour son implication dans le processus de paix en Casamance », a déclaré Macky Sall qui a aussi associé dans ses remerciements les Forces de défense et de sécurité pour le « remarquable travail » qu’elles accomplissent « dans la protection du sanctuaire national ». « Je félicite les Forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable abattu pour protéger notre pays », a insisté le Chef de l’État qui a réitéré sa volonté de poursuivre et d’amplifier les réalisations dans la région naturelle de la Casamance.

SÉDHIOU

La Der/Fj et Sénégal Numérique signent un partenariat

La Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) et Sénégal numérique ont noué un partenariat dans le cadre de la tournée économique du Chef de l’État. L’idée est de pouvoir interagir rapidement au bénéfice des populations.

En marge de la tournée économique du Président de la République, Macky Sall, dans la capitale du Pakao, la Der/Fj et Sénégal numérique ont signé un accord de partenariat. L’idée est que les bénéficiaires de la Der viennent s’enrôler dans les locaux de Sénégal Services, implanté dans les 45 départements du Sénégal. Et l’occasion a été justement saisie pour échanger avec les jeunes qui se sont exceptionnellement mobilisés pour s’informer des procédures et conditions d’éligibilité établies par la Der. Les deux entités ont ainsi scellé un partenariat pour faciliter le travail. La Déléguée générale à l’entreprenariat rapide, Mame Aby Sèye, se dit heureuse et honorée par cette collaboration qui voit la présence de la structure de financement dans l’Espace Sénégal Services de Sédhiou. Les deux entités partenaires mènent des animations sur l’écosystème à travers les pôles emploi aussi bien à Sédhiou, à Bounkiling qu’à Goudomp où des activités se déroulent pour permettre aux jeunes et aux femmes de ces différentes localités de se familiariser davantage avec les avantages offerts par la structure qu’elle dirige. « C’est toujours dans la proximité, qui est attendue de nos structures, que nous pourrons être plus accessibles et écouter les bénéficiaires et les non-bénéficiaires, pour renforcer davantage notre accompagnement. Nous saluons le partenariat naissant noué avec Sénégal Services. Cela va permettre aux deux structures, en parfaite complémentarité, d’interagir au bénéfice des populations », a-t-elle déclaré devant le Directeur général de Sénégal Numérique, Cheikh Bakhoum. De manière simple et factuelle, elle souligne que ce partenariat consiste d’abord en une formalisation, que les deux entités mettront en place pour les groupements de femmes et de jeunes et les entreprises individuelles, afin qu’ils puissent venir à l’Espaces Sénégal Services et ainsi bénéficier du guichet unique de formalisation ouvert sur place. « Déployer ce guichet au niveau de l’Espace Sénégal Services ne sera que bénéfique pour les populations », a-t-elle souligné. À cet effet, elle a rappelé qu’avec la Der/Fj, on met beaucoup à l’épreuve le « R » qui signifie la rapidité. Pour cela, il faudra donner la possibilité aux jeunes et aux femmes d’accéder rapidement aux instruments et aux outils.

Le Directeur général de Sénégal Numérique, Cheikh Bakhoum, s’est réjoui de ce partenariat qui sera d’un appui certain pour les jeunes et les femmes. « Nous sommes heureux que la Der nous associe à cette activité importante. Nous félicitons le Chef de l’État pour toutes les réalisations dans la région de Sédhiou », a déclaré M. Bakhoum, rappelant que Sénégal Services est une entité qui abrite le pôle emploi, et la Der fait partie des services les plus emblématiques et sollicités par les Sénégalais. Il estime que le partenariat Sénégal Numérique – Der/Fj va beaucoup profiter aux starters, aux jeunes et aux femmes. « Je pense que Sédhiou sera le point de départ de cette collaboration pour soutenir les projets des jeunes dans cette région qui a besoin d’un désenclavement à tous les niveaux pour se développer », a conclu avec satisfaction M. Bakhoum.

Source : https://lesoleil.sn/goudomp-macky-sall-lance-la-co...