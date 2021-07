Goudomp : un inspecteur de l’Education et de la formation décède dans un accident de la route Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juillet 2021 à 00:51 | | 0 commentaire(s)|

Tristesse et désolation samedi à Goudomp où le secteur de l’enseignement a été secoué par une terrible nouvelle avec le décès d’un des leurs. En partance pour Tanaff dans le cadre d’une mission des cellules pédagogiques, le véhicule des inspecteurs a dérapé en heurtant un arbre. L’inspecteur arabe du nom de Oustaz Mor Diop, qui conduisait […] Tristesse et désolation samedi à Goudomp où le secteur de l’enseignement a été secoué par une terrible nouvelle avec le décès d’un des leurs. En partance pour Tanaff dans le cadre d’une mission des cellules pédagogiques, le véhicule des inspecteurs a dérapé en heurtant un arbre. L’inspecteur arabe du nom de Oustaz Mor Diop, qui conduisait le véhicule, est décédé sur le coup. Ses quatre autres collègues ont été grièvement blessés. Deux parmi par ceux-ci sont internés à Goudomp et les deux autres dans un état critique ont été évacués à Ziguinchor. L’accident s’est produit entre les villages de Yarang et Mangaroungou. S. DIAMANKA



Source : http://lesoleil.sn/goudomp-un-inspecteur-de-leduca...

