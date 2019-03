Gouloumbou : l’apprenti-chauffeur vole l’arme du chef de la police Le chef de poste de contrôle de Gouloumbou mettra certainement du temps à se remettre de ses émotions. Et pour cause, l’officier de police s’est fait voler son arme qu’il avait rangée dans son sac, dans un coin dudit poste, dans la nuit du 6 au 7 mars dernier, rapporte "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

L’homme de tenue était d’ailleurs dans tous ses états quand il s’est aperçu de la disparition de l’arme, qui engage fortement sa responsabilité.



Aussi, des fouilles soutenues ont été aussitôt entreprises avec les forces de police et de gendarmerie. Les pandores n’ont pas mis longtemps à alpaguer le malfrat.



Un jeune apprenti-chauffeur du nom de Oumar Loum a été appréhendé alors qu’il était sur le point de brader son butin. Conduit au commissariat de Tambacounda, il devrait être présenté ce lundi au Procureur Demba Traoré.













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos