Gouvernance des ressources foncières et gazières : Le retour aux valeurs culturelles préconisé

Le premier Gingembre littéraire de l’année s’est tenu, le jeudi 11 janvier, à Rufisque, sur la problématique de la gestion des ressources foncières et gazières. Afin d’assurer une bonne gouvernance de ces richesses, les participants ont préconisé le retour aux valeurs culturelles, notamment les lois invisibles qui gouvernent la société.

RUFISQUE – La salle des fêtes de l’hôtel de ville de Rufisque s’est révélée petite pour accueillir tout le monde venu assister, le jeudi 11 janvier, à la journée de restitution du Gingembre littéraire. Élèves, intellectuels, artistes et notoriétés politiques rufisquoises se sont retrouvés en ce lieu, pour des discussions et des échanges autour du thème du premier Gingembre littéraire de 2024 : «Quelle gestion des ressources naturelles et foncières pour un développement durable et inclusif». Il s’agit, à travers cette thématique, de voir comment à partir de «notre» tréfonds culturel trouver les ressorts et les valeurs à même de permettre une gestion équitable et juste des ressources. Le conférencier, Mamadou Ndione, maire de Diass, a estimé que ces questions qui alimentent beaucoup de passion et de débats, doivent être traitées avec rigueur, transparence et honnêteté pour éviter parfois de donner des informations sans fondements véridiques et dont les conséquences peuvent être fâcheuses pour le vivre-ensemble, cher à l’initiateur de ces rencontres, El hadji Gorgui Wade Ndoye, mais aussi à tous les Sénégalais.

De ce point de vue, a-t-il ajouté, la presse a un rôle important à jouer. La restitution a permis de passer en revue tout ce sujet délicat avec en toile de fond le souci de faire en sorte que les populations puissent en bénéficier dans le respect des lois et règlements de ces ressources foncières et gazières. M. Ndione a salué l’initiative du directeur du magazine panafricain en ligne ContinentPremier, El Hadji Gorgui Wade Ndoye, pour son œuvre dans la recherche et la promotion de la cohésion.

Intervenant dans les débats, Fatima Diallo Bâ, écrivaine, professeur des Lettres et féministe, a montré que les éléments de la culture, «ces lois invisibles qui gouvernent le monde», doivent pouvoir permettre d’assurer une gestion efficace et efficiente de «nos» ressources. Elle évoque les codes de l’honneur et le sens de la parole donnée pour assurer une gouvernance des ressources profitables à tous. «Les lois invisibles qui sont transmises par l’éducation sont autant de choses qui nous permettent de ne pas franchir l’infranchissable», a-t-elle indiqué.

Daouda GUEYE (Correspondant)

