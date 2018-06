Gouvernement: Abdou Mbow regrette la décision de Mame Mbaye Niang

En attendant la réaction de la présidence de la République, le député Abdou Mbow a commenté la démission du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.



Le porte-parole de l’Apr dit regretter la décision de son «frère» et espère que ce dernier va revenir sur sa décision. «Mame Mbaye Niang est un homme de valeur, qui s’est toujours battu pour le Président Macky Sall et pour ce pays, et la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Je suis de ceux qui pensent qu’il a encore sa place à jouer aux côtés de Macky Sall», a-t-il dit à la rfm. «Je suis sûr qu’il va continuer à jouer ce rôle quelle que soit la décision qu’il peut prendre». De retour de voyage hier vers 23 heures, le Président Macky Sall a rencontré nuitamment son ministre du Tourisme, « démissionnaire » du gouvernement.



Les deux hommes ont discuté jusqu’à 4 heures du matin, selon la RFM. Qui précise que rien n’a filtré de cette rencontre. Tout de même, souligne le média, Mame Mbaye Niang ne siègera pas à la réunion du Conseil des ministres prévue aujourd’hui à 13 heures.