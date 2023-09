Gouvernement: Aly Ngouille Ndiaye annonce sa démission

Le ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye a déclaré samedi avoir démissionné du gouvernement. Cela fait suite à la désignation de l’actuel Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) à la prochaine élection présidentielle de février 2024. « Je vous informe de ma démission du poste de Ministre de l’Agriculture, […]

Le ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye a déclaré samedi avoir démissionné du gouvernement. Cela fait suite à la désignation de l’actuel Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) à la prochaine élection présidentielle de février 2024.

« Je vous informe de ma démission du poste de Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural, et de la Souveraineté Alimentaire. J’ai eu l’honneur et le privilège de servir mon pays dans ce rôle, mais il est désormais temps pour moi, de passer à de nouvelles opportunités et de relever de nouveaux défis », a-t-il posté sur ses plateformes digitales.

Le maire de Linguère a exprimé sa « profonde gratitude » au Président de la République, Macky Sall pour lui avoir donné la possibilité de contribuer au développement du secteur agricol au Sénégal.

« J’ai été honoré de travailler aux côtés d’une équipe dévouée et passionnée, et nous avons réussi à apporter des améliorations significatives à l’agriculture sénégalaise, favorisant ainsi la sécurité alimentaire et le développement rural », a ajouté M. Ndiaye.





Source : https://lesoleil.sn/gouvernement-aly-ngouille-ndia...