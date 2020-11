Gouvernement: Dionne au CESE, Youm devient DIRCAP, Aly Ngouille Ndiaye, SG de la Présidence..

Le nouveau gouvernement sera connu ce dimanche à 16 heures. Mais déjà, on connait quelques membres qui vont composer ce nouvel attelage.



Selon des informations de emedia, Mahammad Dionne, précédemment ministre d’Etat et Secrétaire d’Etat de la Présidence, hérite du poste de Aminata Touré au Conseil Économique et social (CESE). Maxim Jean Simon Ndiaye garde son portefeuille au Secrétariat du gouvernement. Me Oumar Youm, précédemment ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement devient ministre, Directeur de Cabinet de Macky Sall.



Selon des sources de emedia, Aly Ngouille Ndiaye quitte le ministère de l’Intérieur. Il aurait, pour le moment, décliné le poste de ministre, Secrétaire général de la Présidence. Et souhaiterait hériter d’un nouveau département ministériel. Macky Sall a dissous, par décret, le gouvernement mercredi, 28 octobre .

Source : https://www.exclusif.net/Gouvernement-Dionne-au-CE...