Gouvernement : la Médina perd ses ministres La commune de la Médina qui comptait pas moins de 3 ministres dans l’ancienne équipe gouvernementale, est la plus grande perdante du changement de gouvernement intervenu, hier. Pape Abdoulaye Seck en charge de l’Agriculture, Maïmouna Ndoye Seck qui s’occupait du Transport aérien et Seydou Guèye, ex- Secrétaire général porte-parole du gouvernement, ont tous quitté l’attelage gouvernemental.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 16:58



