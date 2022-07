Gouverneur de Thiès: Moustapha Ndao passe le témoin à Alioune Badara Mbengue

Le nouveau patron de l’exécutif régional Alioune Badara MBENGUE, a promis au Ministre de l’Intérieur de ne ménager aucun effort pour le rayonnement de la région de Thiès. Pour sa part, le Gouverneur sortant, Mouhamadou Moustapha Ndao, a d'abord rendu grâce à Dieu avant de revenir sur le travail qu’il a abattu durant ses 4 années passées à la tête de l'exécutif régional.

Le Ministre de l’Intérieur a félicité et magnifié l'excellent travail de Moustapha Ndao avant de rassurer les autorités et la population de Thiès sur le professionnalisme du nouveau Gouverneur.

L’installation du nouveau gouverneur a eu lieu à la faveur de la cérémonie de passation de service procédé avec son prédécesseur Mouhamadou Moustapha Ndao, promu nouveau Directeur général de l’Administration territoriale. La manifestation s’est déroulée en présence des maires de Thiés, des notables, des des autorités administratives et des chefs de service de la région.