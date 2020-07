Grâce présidentielle: Macky Sall a gracié 674 prisonniers A l’occasion de la fête de la Tabaski, le président de la République, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, a gracié 674 personnes. Il offre ainsi à certains condamnés définitifs, une chance de resocialisation et de passer les fêtes avec famille.



D’après le communiqué du Ministère de la Justice, parvenu à Leral, la mesure de clémence concerne des délinquants primaires, des condamnés, présentant des gages de réadaptation sociales, des personnes âgées de plus de 65 ans, de grands malades et des mineurs.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos