Grâce présidentielle : Seydi Gassama et Alioune Tine désapprouvent Macky Sall Après la classe politique, des associations des droits de l’homme s’insurgent contre les propos du président Macky sur RFI, liant une grâce présidentielle en faveur de Khalifa Sall à son « seul désir ».

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 14:56 | | 0 commentaire(s)|

Réagissant sur Twitter, le Directeur exécutif de la section sénégalaise d’Amnesty international, Seydi Gassama écrit : « ayant lu la déclaration du président Macky Sall à Rfi, je comprends mieux pourquoi Khalifa Ababacar Sall dit, selon ses avocats, qu’il n'est pas demandeur de grâce présidentielle ».

Pour sa part, Alioune Tine de Afrikajom center, déclare: « Même si c'est vrai, ça ne se dit jamais. Le pouvoir de toute-puissance, quand on a l'impression qu'il est absolu, vous fait perdre de la lucidité ».



