Grand Adama, rassurez-vous, je suis toujours le même ! (Boubacar Gaye)

Monsieur Adama GAYE est vraiment incorrigible...



Lorsque je me suis engagé en politique en mai 2018, il a égrené un chapelet insensé d’accusations farfelues contre ma personne. Les faits l’ont démenti. Il est venu s’excuser platement et demander une photo pour matérialiser le fait que je suis un homme de valeurs. Par la grâce de Dieu, je le reste. Ku jaay sa ngor amooko woon !



En 2009 déjà, il s’était pris à moi pour avoir accepté d’occuper les fonctions de Secrétaire général du ministère dirigé par Karim Wade. Ignorant la différence entre un choix politique et le service public rendu par un Inspecteur général d’Etat détaché dans un ministère, il avait l’air d’un novice en quête de buzz. Dans les deux cas, j’avais ignoré ses «sorties».



Il revient aujourd’hui pour semer le doute sur notre décision de bâtir notre propre coalition TABAX en quittant JOTNA.



Il donne l’impression de découvrir un secret : une audience avec le Président Macky SALL. C’était le 11 octobre 2020. Malheureusement pour lui, avant d’y aller et après l’audience, j’ai pris le soin d’informer les leaders de mon parti et tous mes alliés politiques. Ce n’est pas la meilleure manière de se cacher !



La rencontre a eu lieu, sur la demande du Président de la République, et en présence d’un Chef d’une entreprise étrangère et d’un ami de ce dernier qui est proche du Président.

Ces derniers portaient à sa connaissance des préoccupations de mise en conformité réglementaire d’une convention internationale.



Le Bureau politique du PCS/JENGU TABAX, réuni spécialement après cette rencontre, a décidé dans un contexte de rumeurs sur un remaniement gouvernemental imminent de ne pas communiquer immédiatement sur le sujet pour éviter d’entretenir une confusion et des spéculations inutiles.



Aucune proposition de rejoindre un gouvernement ne nous a été faite. Cela n’aurait d’ailleurs aucun sens au vu de nos discussions. En effet, nous avons échangé sur sa vision et son programme qu’il défend, sur les rectifications et réformes que nous préconisons. Nous avons constaté plus de divergences que de convergences. Rien de plus normal entre un gouvernant et un opposant.



Dans tous les cas, nous avons réaffirmé ce que nous avons déjà dit publiquement : ouverture pour l’intérêt exclusif du Sénégal, pas de transhumance, pas de participation à la mise en œuvre d’un programme politique qui ne fait pas l’objet d’un accord mutuel préalable.

Sur la façon de gérer le Sénégal que nous partageons, chacun suit sa voie.



Quant aux informations livrées par vos sources, je vous en laisse l’entière responsabilité.



Sur vos accusations de corruption, vos sources savent que c’est vous qui avez besoin de soutien psychologique. Par principe, je n’hésiterais pas à vous soutenir y compris psychologiquement tant que votre cause est juste et que vous subissez une injustice. Je n’ai pas besoin de remerciements pour cela. Peut-être aussi que vous avez besoin d’un oreiller financier car apparemment vous dormez peu.





Sur ce terrain de l’intégrité, je ne recevrai de leçons de personne. Mon parcours parle pour moi. Vous savez vous même, en votre âme et conscience, que ce que vous dites est totalement faux. Quant à mes choix politiques, je les assume et vous mets au défi du temps, même si vous êtes habitués à perdre vos paris. Time will tell. En passant, Grand Adama, vous êtes quand même très fort en nous obligeant à parler publiquement de cette audience maintenant. Pour rester poli, « Kooku » waxul dëgg, waaye yàq na xel.



Continuez, vous êtes sur la bonne voie dans la lutte pour la transparence que nous partageons, si c’est votre seule motivation. Il faut cependant enlever le gras : les mensonges et accusations gratuites qui rendent compte d’une volonté de nuire. C’est du temps perdu et cela ne vous grandit pas.



Boubacar CAMARA

Source : https://www.exclusif.net/Grand-Adama-rassurez-vous...