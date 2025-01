Grand-Dakar : Des millions du Trésor public volés par un réseau mafieux Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 12:39 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Détournement de fonds/ Saliou Ndong Une organisation criminelle opérant au sein des services fiscaux de Grand-Dakar a été démantelée, révélant un détournement de plusieurs millions de FCFA du Trésor public. Ce système frauduleux était basé sur la fabrication de fausses quittances, permettant à des individus de détourner des fonds publics en toute discrétion. Un scandale fiscal secoue actuellement les services fiscaux de Grand-Dakar, où une mafia a été démasquée, utilisant des fausses quittances pour siphonner des millions de FCFA du Trésor public. Ce réseau frauduleux a facilité le détournement de fonds publics, exposant des pratiques illégales au sein de l'administration fiscale. Selon Libération, cette fraude a été découverte grâce au chef du bureau de recouvrement du centre, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête administrative et à la saisine de l'agent judiciaire de l'État. À la suite de la plainte déposée, la Division des investigations criminelles (DIC) a ouvert une enquête, menant à l'arrestation d'Ablaye Malé, un agent d'assiette, qui a reconnu les faits tout en affirmant avoir agi seul. Une information judiciaire est en cours pour déterminer s'il a agi de façon isolée ou s'il faisait partie d'un réseau plus large. Il est à noter que des affaires similaires avaient déjà été signalées dans ce même centre fiscal en 2009 et 2014, mais aucune plainte n'avait été déposée, malgré l'identification des agents impliqués.



Source : Source : https://atlanticactu.com/grand-dakar-des-millions-...

