Grand Dakar, Niary Tally et HLM : Des groupes de jeunes s'organisent et continuent de défier les FDS… Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2023

Les affrontements n’ont pas encore totalement cessé dans une partie de la banlieue dakaroise. C’est le cas de localités telles que Grand Dakar, aux HLM et vers Niary Tally, où de petits groupes de manifestants continuent de sillonner les ruelles de Dakar, pour barrer la voie publique ou brûler des pneus…

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Grand-Dakar-Niary-Tally-...

