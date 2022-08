Grand Entretien / Pape Mamoune Faye plonge dans le milieu carcéral et avertit les nouveaux députés Rédigé par leral.net le Samedi 13 Août 2022 à 19:10 | | 1 commentaire(s)| Le nombre pléthorique, la longue détention et les difficiles conditions dans le milieu carcéral entre autres sont évoqués par Papis Mamoune Faye porte parole de l'Association pour la Réinsertion des Prisonniers Médinois (ARPM). A l'en croire, les députés nouvellement élus doivent décriminaliser la loi Latif Gueye sur la détention du chanvre indien. Il exhorte aux autorités d'insérer dans leur politique la question des prisonniers et leur réinsertion sociale.



Accueil Envoyer à un ami Partager