Grand Officier dans l’Ordre national du Lion : L’ancien Pdg du "Soleil", Alioune Dramé, célébré par le Président Macky Sall

Il fait partie des vingt personnalités, qui ont été élevées vendredi au rang de Grand-officier dans l’Ordre national du Lion. L’ancien Président directeur général (Pdg) de la SSPP Le Soleil, Alioune Dramé, est ainsi distingué par le Président de la République, Macky Sall, pour services rendus à la Nation.

C’est une nouvelle distinction pour le journaliste sénégalais Alioune Dramé. Le Chef de l’Etat, Macky Sall, l’a élevé vendredi au rang de Grand-officier dans l’Ordre national du Lion en présence du président de l’Assemblée nationale et des membres du Gouvernent. Une consécration de plus pour services rendus à la Nation notamment dans le domaine de la communication en général. Car, ce fils du Bambouck est surtout connu dans la presse nationale et internationale pour le parcours effectué au quotidien national Le Soleil. Il y débarque après ses études au Cesti et se fait remarquer tout de suite par son entrain. Jeune journaliste stagiaire en 1975, il connaît une ascension rapide au sein de la rédaction de l’époque. Il est affecté au service « International» par le patron Bara Diouf séduit par un excellent papier sur la mort du dictateur Franco. Alioune Dramé devient un an plus tard le chef de service.

Quatre ans plus tard, il est promu rédacteur en chef adjoint et change de service aux informations nationales. La voie est déjà toute tracée pour ce journaliste travailleur et imaginatif. Il devient rédacteur en chef du quotidien national Le Soleil en 1983. Aboutissement d’une belle carrière au sein de ce journal qui a encadré ses premiers pas dans le journalisme. Alioune Dramé est nommé Président Directeur général pour le groupe SSPP Le Soleil par le président Abdou Diouf en 1988.

Déjà Commandeur de l’Ordre national du Lion et Légion d’honneur française

À l’âge de 37 ans, le jeune Pdg, remplaçait alors le journaliste émérite Bara Diouf, ancien Dg du journal Le Soleil. De 1988 à 1994, Alioune Dramé est un leader prégnant de la sphère politique où il imprime sa touche par ses éditoriaux dans le quotidien Le Soleil. Il passe le témoin à Ibrahima Gaye en 1994 pour occuper successivement les postes de conseiller technique des ministres de la Communication Serigne Diop, puis Aïssata Tall Sall.

Alioune Dramé se retrouve entre 2001 à 2012 à plusieurs postes stratégiques, de la Direction de la communication de l’Assemblée nationale, à la direction du cabinet du ministre des Sports, avant de revenir à l’Assemblée nationale en tant que Directeur des relations internationales. En septembre 2012, il est nommé directeur de la Communication au ministère de la Communication. Avant de devenir, début juin 2020, Pca de la Maison de la presse.

Titulaire de plusieurs distinctions nationales et internationales, M. Diouf était déjà Commandeur de l’ordre national du Lion. Il a également eu l’honneur de recevoir du président François Mitterrand la prestigieuse décoration de la Légion d’honneur française qui reconnaît son mérite.

Mais, malgré tout, « journaliste je suis, journaliste je reste », aime-t-il rappeler.

Dans un éditorial publié le 14 février 2020 à l’occasion du cinquantenaire du quotidien national, le Chef de l’État a rendu « un hommage appuyé » à son père fondateur, le Président Léopold Senghor, ainsi qu’aux Pdg et Dg successifs du Soleil, dont le Koungheulois Alioune Dramé, des plumes « sublimes, célébrées ou discrètes, qui ont dessiné le parcours élogieux de ce journal », selon Macky Sall.

S.GUEYE





