Grand Prix du Chef de l’Etat du concours Sénégal Connect: Trois lauréats embrouillés par une si longue attente de 60 millions FCfa

Les trois lauréats du concours Sénégal Connect perdent patience. Trois mois après la médiatisation de leur remise de chèque, lors d’une cérémonie, ils courent derrière leur prime, qui s’élève au total à 60 millions de francs Cfa. « Ça fait trois mois qu'on a organisé la cérémonie de remise des prix pour les lauréats. Mais, depuis lors, nous n’avons pas reçu l'argent. Alors qu'on devait nous le donner le jour-j, en principe. On a juste mentionné les sommes sur des chèques qu'on nous a remis durant la cérémonie. Les médias étaient là et ont vu comment la cérémonie a été médiatisée sous la présidence effective du président de la République, Macky Sall. Normalement, l'argent devrait être disponible le jour-j et être distribué aux lauréats juste après la cérémonie ", explique-t-il



Ce retard est à l’inverse des instructions du président de la République, qui a une ferme volonté de soutenir des jeunes entrepreneurs. Il rapporte que lors de la cérémonie, le président de la République avait donné des instructions au Ministère de la Communication, afin qu’il motive ceux qui se sont donnés à fond.



« Nous avons participé à la compétition et nous avons gagné. Donc, nous devons recevoir l'argent. C'est dignement mérité. Je vous dis que jusqu'à présent, aucun des lauréats n'a reçu son argent et c'est un mérite quand même, car nous avons fait des sacrifices pour participer et prouver notre expérience sur le numérique », affirme le jeune entrepreneur.



Le troisième lauréat est au regret de constater qu’ils ne bénéficient pas de l’accompagnement technique de la part des autorités, pour développer leur projet et créer des emplois. « Je ne parle même pas de l'argent qu’ils nous doivent. Mais l'accompagnement qu'ils nous avaient promis, n'a pas été respecté. Les autorités avaient promis d'accompagner les lauréats pour développer leur label, afin de créer des emplois pour les jeunes. Mais depuis lors, il n'y a rien qui a été fait. Nous avons présenté un projet à impact social. Nous pouvons avoir des partenaires depuis le Canada pour créer des labels numériques pour promouvoir l'emploi des jeunes et participer au développement du pays. Malheureusement, l'Etat n'est pas prêt à nous tendre la main. C'est dommage et décourageant. Certes, nous avons la connaissance, mais, il nous faut l'appui pour aller loin », développe le jeune entrepreneur.



Sourde oreille du service du ministère de la Communication et faux virement présumé



Mohamed et ses camarades lauréats avancent avoir interpellé à plusieurs reprises, les services du ministère de la Communication qui ont promis de régler le problème. Depuis, rien n’avance. Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est un faux document de virement brandi pour orienter les trois lauréats vers le Trésor, histoire de se débarrasser d’eux.



« Nous avons interpellé, plusieurs fois, les services du ministre de la Communication. A chaque fois, ils nous répondent pour dire que c’est en cours. Nous sommes fatigués d'attendre et nous avons fini par comprendre qu'ils sont en train de manigancer quelque chose, parce que récemment, ils nous ont envoyé un document de faux virement pour nous dire d'aller au Trésor, pour récupérer notre argent. Alors que ce n'est pas vrai. Lorsque nous sommes partis au Trésor, on a fait savoir que ce virement n'était pas disponible à leur niveau. Nous avons, à nouveau, contacté les services du ministère de la Communication. Et, vous savez ce qu'ils nous ont dit, : ‘’ On s'excuse. C'était juste pour vous calmer. Et, c'est Madame Kane qui nous a dit cela. Elle travaille là-bas. C’est irresponsable pour des autorités comme elles, de faire ces genres d'aveux. C'est à la limite impardonnable. Nous réclamons 60 millions de francs Cfa. Nous interpellons directement le Chef de l'Etat Macky Sall, car trop c'est trop », peste-t-il au nom des lauréats.



Et pourtant, le document du virement est authentique



Contacté par "Seneweb", le Directeur de cabinet du Ministre, Souleymane Diagne, affirme que les services du ministre en charge du Numérique et des Télécommunications travaillent depuis sur cette question, pour permettre aux lauréats récipiendaires de recevoir leur agent. Il avance que les procédures sont en cours et invite les récipiendaires à être patients, car les procédures peuvent prendre du temps.



Concernant le faux virement, "Seneweb" est entré en contact avec « Madame Kane », celle qui leur aurait présenté le document de virement. Elle confirme que le document du virement est bien valide et nie les accusations que les lauréats ont portées sur elle.



« Je confirme l’authenticité et la validité du document qui émane de la gestionnaire du ministère de la Communication. Ce n’est pas un faux virement et d’ailleurs, je ne leur ai jamais dit que cela était un faux document. Je n'ai jamais dit que c'est un faux document. Ce sont des accusations mensongères. Tout ce que je peux vous dire, c’est que le document du virement a été fait. Et, c'est un document valide et la procédure pour le déblocage des fonds est en cours.



Maintenant, s'ils décident de mener un combat auprès des médias, cela les engage. Moi je n'ai rien à dire par rapport à cela », se défend la dame.