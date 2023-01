Grand Prix du Chef de l’Etat pour les Lettres : Cheikh Hamidou Kane et Aminata Sow Fall honorés Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2023 à 23:33 | | 0 commentaire(s)|

Lors du Conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023, le Président de la République Macky Sall a évoqué « la nécessité de célébrer les figures emblématiques de notre Nation et de les offrir en modèles à la jeune génération ». Ainsi, le Chef de l’Etat, Protecteur des Arts et des Lettres, a informé le Conseil de […] Lors du Conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023, le Président de la République Macky Sall a évoqué « la nécessité de célébrer les figures emblématiques de notre Nation et de les offrir en modèles à la jeune génération ». Ainsi, le Chef de l’Etat, Protecteur des Arts et des Lettres, a informé le Conseil de sa décision de décerner, à titre exceptionnel, hors compétition et pour l’ensemble de leurs œuvres, le Grand Prix du Chef de l’Etat pour les Lettres, aux écrivains Cheikh Hamidou Kane et Aminata Sow Fall. En outre, le Président de la République a décidé de dénommer l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs), «Université numérique Cheikh Hamidou Kane».



Source : Source : http://lesoleil.sn/grand-prix-du-chef-de-letat-pou...

Accueil Envoyer à un ami Partager