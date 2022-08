Grand RP: Diallo "Pithie", l'homme qui "parlait" aux oiseaux, un patrimoine qui plane depuis 1933

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Août 2022 à 07:18 | | 1 commentaire(s)|

Diallo "Pithie". La seule évocation de ce nom renvoie à un personnage célèbre qui doit sa notoriété au commerce des oiseaux. Nous avons mis le focus sur lui pour inspirer la jeunesse. El Amadou Diallo, c’est l’histoire d’un jeune entreprenant et ambitieux qui a quitté en 1933 son Fouta natal pour débarquer à Dakar dans l’anonymat le plus total et devenir célèbre grâce à la vente des oiseaux. Cependant, cette activité n'est pas son seul domaine, il était aussi un grand exportateur de poissons et a créé des entreprises dans ce domaine . Diallo "Pithie" avait aussi une relation particulière avec le président Senghor ce qui lui a valu le nom de la route qui passe devant chez lui. Ses enfants, Thierno Yakhya et Malal , retracent sa fabuleuse aventure.