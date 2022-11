Grand "Sargal" de Nabadji Civol: Zahra Iyane Thiam Diop fera sa rentrée à Taïba Tafsir Moustapha

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Novembre 2022 à 22:08 | | 0 commentaire(s)|

A l’instar des commerçants de la région de Dakar, les parents, militants et alliés de la commune de Nabadji Civol dans le département de Matam ont organisé un grand Sargal à Taiba Tafsir Moustapha pour remercier et rendre hommage à Mme Zahra Iyane THIAM DIOP, Ministre sortant de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire. « Je rends grâce à Dieu et remercie du fond du cœur tous les villages qui se sont déplacés aujourd’hui pour assister à ce Sargal . Mention spéciale à mes responsables politique de la zone qui me témoignent une fois de plus leur loyauté. Je magnifie l'excellent travail qu'ils font dans la zone », a argumenté Zahra Iyane Thiam Diop.