Grand Yoff - Expulsé de son loyer: Un expert-comptable terrorise son bailleur

F. Cissé, expert-comptable résidant à Grand-Yoff, a été expulsé de son loyer pour un arriéré d'1,8 million FCfa. Mécontent de son expulsion, il menait la vie dure à ses colocataires et son bailleur. Il a franchi le Rubicon le 6 mars dernier.



D'après le récit du journal "Le Soleil", de son balcon, le locataire mauvais payeur a versé de l'urine qui a ruisselé devant l'entrée des magasins (abîmant les marchandises) et sur un conteneur appartenant à son bailleur.



Selon ce dernier, F. Cissé a introduit une ordonnance en référé sur difficulté, alors qu'il a pris un autre appartement, juste pour lui causer des ennuis. Le mis en cause a été déféré au parquet le 9 mars dernier.

