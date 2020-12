Grand-Yoff: Le voleur de câbles téléphoniques arrêté

Les policiers du commissariat de Grand-Yoff ont mis fin aux activités délictuelles de A. Barry, 22 ans. Ce dernier arrachait les câbles téléphoniques qu’il revendait aux ferrailleurs établis sur la route de Rufisque moyennant 2300 francs le kilo, sous prétexte qu’il est un soutien de famille.



Il investissait les quartiers Darou Rahmane et environs pour accomplir sa sale besogne; renseigne "L'As". Des jeunes de ces quartiers qui le guettaient, l’ont interpellé après qu’il a effectué son forfait. Ces derniers le somment d’ouvrir son sac et y découvrent des grimpettes, des boucles, du fer et une paire de chaussures. Interpellé sur les raisons de sa présence suspecte dans le quartier, il lâche le morceau en reconnaissant le vol de câbles. Conduit au Commissariat de Grand-Yoff, il est passé aux aveux lors de son audition. A. Barry sera déféré au parquet pour vol.

