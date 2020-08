Grand-Yoff : Un maçon arrêté pour viols répétés sur une fille de 8 ans

A Ndiaye, maçon de profession est un véritable prédateur sexuel. Il a abusé à plusieurs reprises d’une fille mineure de 8 ans.



D’après Libération, les faits ont eu lieu à Grand-Yoff. Et, le mis en cause a été arrêté, inculpé puis placé sous mandat de dépôt, hier, pour viol sur mineure, pédophilie et détournement de mineure.



