Grand-Yoff: Une élève de CI échappe à un viol

Un jeune homme portant les initiales de T. D a subi la furie de la foule, vendredi dernier, alors qu’il s’apprêtait à avoir des relations sexuelles avec une gamine en classe de CI. Sur les faits, TD a intercepté sur le chemin de l’école une fillette de l’établissement Les merveilles de Grand-Yoff. Alors que la petite innocente s’attendait à ce qu’on lui offre des bonbons et autres sucettes, notre bonhomme (T.D) n’a rien trouvé de mieux à faire que de la conduire dans un immeuble en construction. La quarantaine environ, l’homme voulait assouvir sa libido sur la gamine.



Pour ce faire, détaille LeTémoin, il l’a amenée au deuxième étage d’un immeuble en construction pour faire sa sale besogne. Malheureusement pour lui, son plan n’a pas prospéré du fait d’un parent d’élève qui suivait de loin l’action. Cette dernière (il s’agit d’une dame), qui passait près de la maison en chantier, a entendu des cris. Elle a rebroussé aussitôt chemin pour héler un jeune adolescent (Jacques) qui passait près de l‘établissement scolaire. Accompagnée de ce dernier, ils se précipitent vers l’immeuble en chantier dont il ont gravi d’un pas ferme les escaliers. Le spectacle qu’ils découvrent au bout est ahurissant.



La jeune BB, âgée seulement de sept ans, est couchée à même le sol sans slip pendant que son bourreau, T.D, était sur le point de la pénétrer. La petite n’a dû son salut qu’à l’arrivée du nommé Jacques et de la parente d’élève. Cette dernière a alors crié de toutes ses forces pour ameuter les passants. Immédiatement, tout le quartier de la Cité Millionnaire s’est massée devant le dit immeuble, formant une marée humaine. Pour éviter au violeur un lynchage, le nommé Jacques a appelé directement Madame le commissaire de la police de Grand Yoff qui a dépêché illico presto ses hommes sur les lieux. Les faits se sont déroulés dans la matinée de vendredi dernier entre 7 et 8 heures du matin. Refusant d’être conduit à la police, T.D a été menotté puis mis dans le panier à salade. La famille de la victime a été entendue hier, lundi. Le présumé violeur T.D qui, nous dit-on, est un habitué des faits, sera présenté au procureur ce jour, mardi pour tentative de viol sur une mineure de sept ans. Les faits se sont déroulés à quelques mètres du collège Les Merveilles de Grand-Yoff, une école où étudie la victime en classe de CI. Les populations du quartier, qui cohabitent avec des agresseurs, jugent dangereuse la ruelle où les faits se sont produits. Nonobstant les agresseurs, une maison de prostituées y est implantée. Les riverains espèrent une présence plus accrue des forces de l’ordre dans ce quartier pour leur permettre d’être en sécurité