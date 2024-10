Grand rendez-vous climatique : Le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique s’y prépare : Un atelier préparatoire à la participation du Sénégal à la COP 16 a été organisé par le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique. L’objectif de cette rencontre était d’échanger et d’harmoniser les positions afin de préparer efficacement la contribution du Sénégal à cet important rendez-vous climatique.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2024 à 19:42 | | 0 commentaire(s)|

Thialaw Sarr conseiller technique N*3 du Ministre de l’environnement est au micro de Omar Ndiaye



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook