Grande Coalition de l’opposition: “Personne ne peut écarter Dr Babacar Diop et Gueum sa bopp”(vidéo) Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021 à 20:54 | | 0 commentaire(s)| Depuis l’annonce d’une grande coalition de l’opposition (Pur, Pastef, Pds et Taxawu Dakar) par Serigne Moustapha Sy, les réactions fusent de partout. Bougane Guèye Dany, le Président du mouvement Gueum Sa Bopp prend l’opinion à témoin et met en garde tous leaders politiques qui tenteront de manœuvrer pour saboter l’unité d’action de l’opposition. Regardez







