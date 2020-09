Grande Côte Opération: 22 travailleurs licenciés !

La Grande Côte Opération (GCO) vient de licencier 22 travailleurs alors que la même menace pèse sur 44 autres. Selon "L'As", l’information est donnée par les sections de Thiès et Darou Khoudoss du Forum Civil, qui ont énergiquement dénoncé ces mesures.*



Sur les motifs du licenciement, la direction aurait évoqué « un rassemblement qui violerait le règlement intérieur de l'usine et des échanges de nature séditieuse dans leur groupe WhatsApp ». Le Forum Civil, sections de Thiès et de Darou Khoudoss, « i nvite les autorités administratives, à travers l'Inspection du Travail, à appliquer dans toute leur rigueur les dispositions prévues par le Code du travail pour rétablir les travailleurs dans leurs droits ; que la direction de l'usine apaise la situation sociale en procédant au retrait des actes de licenciement et, qu’à l'avenir, elle cultive de meilleurs rapports avec les travailleurs ».



En outre, le Forum civil appelle « les travailleurs à respecter le règlement intérieur de l'usine tant qu'il est conforme aux dispositions légales en vigueur et à s'interdire tout acte de nature à hypothéquer la survie de l'entreprise et à nuire à son image ».

