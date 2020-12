Grande Muraille verte: " La vision du Président Macky Sall est beaucoup plus ambitieuse que celle de Wade" Le ministre Abdou Karim Sall interpellé sur le projet de la grande muraille verte n’est pas passé par quatre chemins pour y répondre.

« Le président Macky Sall a une vision beaucoup plus ambitieuse que celle de Wade », soutient-il devant l'hémicycle.



Avant de rappeler que le projet de la Grande muraille verte sous Wade ne concernait que trois régions que sont Louga, Matam et Tambacounda.



Alors que le Président Sall, pour aller beaucoup plus loin, a créé l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte.





