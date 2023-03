Grande innovation à Khombole : Le Maire Magueye Boye annonce un rendez-vous mensuel en live avec les populations Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2023 à 15:41 commentaire(s)| Avec une volonté de transparence, mais aussi de concertations sur les priorités de leur localité, Khombole tend vers une grande innovation. Le Maire Magueye Boye vient d’annoncer un rendez-vous mensuel en live avec les populations, en deux heures de temps sur tous les réseaux sociaux de la commune et du Maire. Voici son message :

Chers khombôlois et chères khombôloises, désormais tous les mois, nous avons le Tik du Maire pour vous.



Le Tik du Maire est un rendez-vous mensuel en live pendant 2h de temps sur tous les comptes réseaux sociaux de la commune de Khombôle et ceux du Maire Magueye Boye pour échanger et discuter de la gestion de notre commune.



Le premier Tik du Maire très prochainement !



Votre dévoué Maire



