Grandes avancées de la digitalisation : L’ASEA face au défi des cyber-attaques Avec l’inexorable avancée de la digitalisation, les sociétés d’électricité s’adaptent et se modernisent afin de fournir des services de qualité à leurs usagers. Cette digitalisation croissante n’est pas sans conséquence, puisqu’elle expose les sociétés au hacking.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Juillet 2022

85% compagnies membres de l’Association des Sociétés d’Electricité en Afrique, ont déjà subi une cyber-attaque et 46% d’entre elles ont déjà perdu des données suite à ces attaques informatiques, a indiqué Alexis Rechain, directeur de Stratec-Arc (société de conseil basée à Abidjan en Côte d’Ivoire), qui a pris part ce lundi 18 juillet 2022 à un panel sur la question.



Ces chiffres traduisent l’autre face de la digitalisation qui nécessite un haut niveau de sécurisation. Exemple de manque à gagner : les pertes occasionnées par les attaques subies par la société sud-africaine, City Power en 2019, sont évaluées à 18 millions de dollars, a souligné le patron de Stratec-Arc.



D’après M. Rechain, outre le partage d’informations au sein des membres de l’ASEA, il est important que les compagnies se dotent d’une politique de cybersécurité.



Abondant dans le même sens, Harouna Bakayoko, Directeur général délégué au sein du pôle systèmes informatiques de la CIE (compagnie ivoirienne d’électricité), souligne que la politique de cybersécurité doit s’appuyer sur la formation et la sensibilisation des agents.



Selon lui, il s’agit d’une orientation qui donne des résultats positifs en Côte d’Ivoire, où la sensibilisation et la formation ont fait largement reculer les phishings à l’encontre des agents de la CIE.



