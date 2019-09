Gratuité de la chimiothérapie du cancer du col et du sein: La mesure entre en vigueur le 1er octobre prochain

Le ministre de la Santé et de la Prévention, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé dans le quotidien Le Soleil, que la chimiothérapie sera désormais, gratuite pour les patients du cancer du col de l’utérus et du sein. Et la mesure va entrer en vigueur le 1er octobre prochain.



Le coût de la chimiothérapie pour les autres cancers, en sus de cette gratuité, seront réduits de 60% durant la même période. Il s’agit des cancers de l’enfant et de la prostate, ceux hématologiques, broncho-pulmonaires et les cancers Orl et digestifs.



Ainsi, la mesure de gratuité s’étendra aux médicaments adjuvants, dont les antiémétiques, les antiallergiques et les antalgiques. D’après Le Soleil, l’État a déjà casqué près d’un milliard de FCfa pour l’application de ces gratuités.

