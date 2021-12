Gratuité du TER: Les populations ne payeront pas les 15 premiers jours selon Mansour Faye

«Le 27 décembre prochain, les Sénégalais pourront emprunter le train pendant une période d’essai en gratuité sur une quinzaine de jours.



Les Sénégalais auront l’opportunité de voir réellement ce que représente ce Train express régional», a soutenu Mansour Faye à Saint-Louis.



Le ministre rappelle que le «Train express est un transport de masse destiné à transporter plus de 115 000 voyageurs par jour et plus de 196 trajets entre Dakar et Diamniadio», renseigne-t-il.