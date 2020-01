Grave accident à Pikine : un mort et 6 blessés dont deux graves Un grave accident est survenu, hier, à Pikine, à hauteur de l’usine NMA Sanders, dans le sens Pikine-Thiaroye, vers minuit, sur la route Nationale 1.

Un carambolage impliquant trois véhicules, un taxi, un particulier et un pick-up L200 a fait un mort sur le coup, et 6 blessés dont deux graves.

La victime, une jeune femme, habitant Keur Mbaye Fall et venait de se marier, il y a juste 4 mois, selon la RFM. Elle attendait le retour de son mari pour consommer son mariage, ajoute la même source.

Cela porte à 6 le nombre de personnes décédées par accident sur cet axe entre le 9 décembre dernier et le 5 janvier



