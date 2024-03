Grave incendie au marché de Tivaouane Peulh : Plus de 20 cantines réduites en cendre

Ce samedi 16 mars 2024, vers 6 heures du matin, une tragédie a frappé le marché de Tivaouane Peulh, plongeant les commerçants dans le désarroi, alors qu'ils s'apprêtaient à vivre le mois sacré du Ramadan. Selon les premiers témoignages, plus de 20 cantines ont été englouties par les flammes, détruisant les espoirs et les moyens de subsistance de nombreux commerçants.



Ce marché, qui était un lieu de vie et d'échange depuis plus de 6 ans, avait été temporairement abrité par la mairie, qui avait promis la reconstruction de l'ancien marché. Malgré l'avancement des travaux, l'ouverture tant attendue n'a jamais eu lieu, laissant les raisons de cette stagnation dans l'obscurité.



Les conséquences financières de cet incendie sont dévastatrices, les commerçants évaluant leurs pertes à plusieurs millions de francs Cfa. Bien que le bilan matériel soit lourd, il est heureux de noter qu'aucune perte de vie humaine n'a été signalée. Cependant, une femme aurait été blessée lors de cet incident tragique.



Les sapeurs-pompiers ont courageusement affronté les flammes, luttant sans relâche pour éteindre le feu et limiter les dégâts. Leur intervention rapide et déterminée, a permis d'éviter une catastrophe encore plus grande, mais le marché et ses commerçants restent profondément affectés.













Birame Khary Ndaw



