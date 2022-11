Gravement malade et évacué : Abdou Latif Coulibaly dément...poliment Rédigé par leral.net le Mardi 15 Novembre 2022 à 15:04 | | 0 commentaire(s)| Annoncé gravement malade et évacué en France pour des soins intensifs, Abdoulatif Coulibaly a fait une vidéo pour démentir poliment, les auteurs de l'article. "Je me porte très bien. C'est vrai que je suis à Paris, mais pour deux raisons. Travailler d'abord et consulter mon neurochirurgien, car je souffre de crise de nerf sciatique. Mais je ne suis pas gravement malade ni malade. Je suis encore là pour quelques jours", a-t-il dit.



