Graves accusations de Farba Ngon contre Cissé Lô: "Chaque année, il reçoit des semences qu’il revend"

Le torchon brûle entre les députés Moustapha Cissé Lô et Farba Ngom. Depuis quelques temps, les deux lieutenants du Président Macky Sall se livre à une bataille par presse interposée. Le premier nommé avait affirmait dans un récente sortie qu’il doutait de l’origine licite de la fortune du second. Evidemment, ce dernier également n’est pas usé de langue de bois pour sortir ses cafards.



"Moustapha Cissé Lô est allé filmer des champs d’autrui pour dire qu’il est un grand agriculteur et bénéficier des semences de l’Etat, alors qu’il n’a pas un seul hectare. Chaque année, il reçoit des semences qu’il revend", accuse le griot du président. Il doit éclairer les sénégalais. C’est un arnaqueur doublé d’un chasseur de primes".



A la question du journaliste que ces accusations sont graves. Farba Ngom visiblement très sûr de lui, dire à qui aimerait savoir d’aller interroger l’intéressé. « Moustapha Cissé ne peut vous montrer hectare lui appartenant. Il se sucre sur le dos de l’Etat », persiste-t-il.



Et, ce n’est pas tout. D’après Farba Ngom, Cissé Lô continue de bénéficier de certains avantage qu’il a acquis lorsqu’il avait été nommé ministre-conseiller auprès du président de la République. « Jusqu’à présent, il se déplace avec un véhicule de la Présidence de la République. Sa voiture dépend de la Présidence de la République", révèle-t-il dans un entretien parue ce matin dans les colonnes de L’Observateur.